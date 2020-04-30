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Приморский Роскомнадзор напомнил о правилах обработки персональных данных

Персональные данные

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.

На территории Приморского края Уполномоченным органом является Управление Роскомнадзора по Приморскому краю.

Электронная форма Уведомления, предусмотренная ч. 1 ст. 22 Федерального закона, и порядок ее заполнения размещены на портале персональных данных (www.pd.rkn.gov.ru), а также на сайте Управления: http://25.rkn.gov.ru/.

Если в сведениях, которые вы подавали в реестр, возникли изменения, ваша организация должна уведомить уполномоченный орган в течение 10 дней. На основании этого письма в реестр вносятся необходимые изменения. 

Дополнительную информацию и консультацию можно получить по телефону (423) 239-08-22, 239-08-23.

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