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Рыбакам-любителям Росрыболовство хочет позволить продавать улов
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За проднаборами для школьников Владивостока просят приходить пап
30 Апрель 2020, 19:15
Медведев заявил, что ситуация тяжелее кризиса 2008
30 Апрель 2020, 18:45
Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки
30 Апрель 2020, 18:15
В Партизанске ликвидируют скандальную свалку
30 Апрель 2020, 17:36
Солодов лично взялся за дело о погибших на ферме животных
30 Апрель 2020, 17:15
Платошкин: «Китай должен заплатить за эпидемию»
30 Апрель 2020, 16:52
Приморский Роскомнадзор напомнил о правилах обработки персональных данных
Управление Роскомнадзора по Приморскому краю напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.
На территории Приморского края Уполномоченным органом является Управление Роскомнадзора по Приморскому краю.
Электронная форма Уведомления, предусмотренная ч. 1 ст. 22 Федерального закона, и порядок ее заполнения размещены на портале персональных данных (www.pd.rkn.gov.ru), а также на сайте Управления: http://25.rkn.gov.ru/.
Если в сведениях, которые вы подавали в реестр, возникли изменения, ваша организация должна уведомить уполномоченный орган в течение 10 дней. На основании этого письма в реестр вносятся необходимые изменения.
Дополнительную информацию и консультацию можно получить по телефону (423) 239-08-22, 239-08-23.