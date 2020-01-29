Приморский Роспотребнадзор: «В коронавирусе ничего особенного нет»

Патоген 2019-nCoV из Китая не является особенной угрозой, даже для соседнего с КНР субъекта России, Приморского края. За все время с начала вспышки в регионе не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, сообщает DEITA.RU

С таким заявлением в ходе прошедшей сегодня, 29 января, пресс-конференции выступила перед журналистами замруководителя Управления Роспотребнадзора, Светлана Морозова. Сотрудница ведомства отметила, что за прошедший январь в Приморье было лишь 4 человека с подозрительными симптомами. Однако после исследования их состояния признаков 2019-nCoV обнаружено не было.

«Ничего особенного (в коронавирусе) нет. Следует соблюдать обычные меры профилактики. Известно, что вирус передается воздушно-капельным путем, не исключается и контактный способ передачи. Если будет вспышка, стационары обеспечены всеми необходимыми препаратами. Вирус лечится», - подчеркнула Светлана Морозова в ходе конференции.

Также замглавы Приморского Роспотребнадзора добавила, что экспресс-тесты, пришедшие в край из Новосибирска, помогают достоверно определять, болен ли человеком коронавирусом: такие исследования проводят в одной-единственной лаборатории региона – Центре гигиены и эпидемиологии. По её словам, для определения необязательно нужно присутствие заболевшего, в учреждение обычно отправляют образцы биоматериала пациента.

Тем временем Национальный комитет здравоохранения КНР опубликовал свежую статистику по патогену. По состоянию на 10:26; 29 января 2020 года, подтверждено 5997 случаев заболевания вирусом. Летальных случаев – 132. Однако, как отметила на пресс-конференции представительница ведомства, «те 3% летальных случаев происходили или с теми, кто несвоевременно образался за медпомощью, либо с людьми, уже имевшими тяжелые проблемы со здоровьем».

В числе прочего, Роспотребнадзор Приморья поручился за то, что меры, в случае если будут выявлены зараженные 2019-nCoV, уже разработаны. Так, инфицированный человек, с подтвержденным коронавирусом, будет сначала изолирован на карантин на весь инкубационный период болезни – то есть, на 14 дней.

Евгений Черемухин