Приморский стивидор заплатит за угольную пыль

Минприроды Приморского края пришлось проверить одно из крупных предприятий, занимающееся перевалкой угля – из-за жалоб местных жителей. Компанию уже оштрафовали больше, чем на 500 000 рублей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморского края.

Сегодня вопросы экологической безопасности стоят на одном из первых мест в повестке краевых властей. Особенно это касается перегрузки угля – эту тему руководство Приморья, в том числе губернатор Олег Кожемяко, держит на особом контроле. И проводит проверки в отношении тех, кто «провинился» и нанес потенциальный ущерб природе региона.

Речь идёт о стивидоре ООО «Порт Вера». Предприятие работает Шкотовском районе, где находится немало населенных пунктов. Именно по сообщениям горожан и сельчан об угольной пыли и «грязном воздухе» профильные ведомства и обратили внимание на данное Общество с ограниченной ответственностью.

Так, транспортная прокуратура Находки смогла отметила ряд нарушений – по части охраны атмосферного воздуха. Также выявлены проблемы стивидорной компании с некоторыми пунктами санитарно-эпидемиологического законодательства. В ведомстве отметили, что «Порт Вера» обязана привести собственные мощности производства в полное соответствие с экологическими нормами. В ходе административных делопроизводств предприятие уже должно заплатить в казну страны чуть больше полумиллиона рублей.