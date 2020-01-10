Новости
Поклонская стала тайным оружием «Единой России»
10 Январь 2020, 23:15
«Зажрались»: россияне возмущены уровнем зарплат в столице
10 Январь 2020, 22:45
«Это их раздражает»: Шойгу рассказал, за что не любят Россию
10 Январь 2020, 22:15
Великолепный год: глава Ростуризма показала чиновничью роскошь
10 Январь 2020, 21:45
Пассажиры самолета Баку-Москва прощались с жизнью из-за пилота
10 Январь 2020, 21:15
"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов
10 Январь 2020, 20:45
Прокуратура провела обыски в президентской администрации
10 Январь 2020, 20:15
ЦБ отозвал лицензию крупного столичного банка
10 Январь 2020, 20:00
Приморский завод оказался на грани банкротства
Консервный завод «Спасский» задолжал ООО «Дилан-Маркет-2» 27,9 млн рублей, сообщает DEITA.RU.
Компания предоставила заводу заем, где 24 млн рублей основной долг и 3,6 млн рублей проценты. Вернуть средства она решила через арбитражный суд. В итоге судебных процессов суды всех арбитражных инстанций встали на сторону коммерческой компании. В том числе и Верховный суд РФ, который отозвал кассационную жалобу.
Как стало известно из материалов дела, ООО «Консервный завод «Спасский» взял заем у ООО «Дилан-Маркет-2». В ходе переговоров руководство «Дилан» планировало войти в состав участников завода, однако позже Асад Шамои отказался от вступления в состав завода, но согласился выдать заем, средства не пошли в уставной капитал, и за эти деньги не планировалась продажа доли завода.
При этом завод продолжал оспаривать решение первой инстанции. В итоге Верховный суд РФ рассмотрел дело и вынес решение в пользу ООО «Дилан-Маркет-2».
Долг стал камнем преткновения для завода, на нем была введена процедура банкротства, и был назначен конкурсный управляющий.
Иван Юрьев