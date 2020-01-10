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6 Декабрь 2019, 18:15

Приморский завод оказался на грани банкротства

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Консервный завод «Спасский» задолжал ООО «Дилан-Маркет-2» 27,9 млн рублей, сообщает DEITA.RU.

Компания предоставила заводу заем, где 24 млн рублей основной долг и 3,6 млн рублей проценты. Вернуть средства она решила через арбитражный суд. В итоге судебных процессов суды всех арбитражных инстанций встали на сторону коммерческой компании. В том числе и Верховный суд РФ, который отозвал кассационную жалобу.

Как стало известно из материалов дела, ООО «Консервный завод «Спасский» взял заем у ООО «Дилан-Маркет-2». В ходе переговоров руководство «Дилан» планировало войти в состав участников завода, однако позже Асад Шамои отказался от вступления в состав завода, но согласился выдать заем, средства не пошли в уставной капитал, и за эти деньги не планировалась продажа доли завода.

При этом завод продолжал оспаривать решение первой инстанции. В итоге Верховный суд РФ рассмотрел дело и вынес решение в пользу ООО «Дилан-Маркет-2».

Долг стал камнем преткновения для завода, на нем была введена процедура банкротства, и был назначен конкурсный управляющий.

Иван Юрьев

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