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Приморским бизнесменам расскажут, как не попасть на блокировку счёта

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Сегодня, 21 ноября, владивостокским предпринимателям расскажут, как избежать и что делать при блокировке банковских счетов кредитными организациями. Участники круглого стола, организованного городским Центром развития предпринимательства, обсудят действие закона о противодействии отмыванию доходов, сообщили DEITA.RU представители организации.

Участие в круглом столе «Блокировка счетов у предпринимателей: как избежать и что делать» для всех предпринимателей бесплатное. Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

На круглом столе участники экономической деятельности обсудят нередкие в наши дни факты блокировки расчетных и специальных счетов. Практически во всех случаях блокировка счетов организации ведет к полной приостановки его деятельности, поскольку все валютные операции на данный период «замораживаются».

Предпринимателям Владивостока расскажут, в каких случаях может произойти блокировка счета и как избежать ее в дальнейшем. Состав спикеров мероприятия составлен из представителей всей организационной цепочки, принимающей решения и исполняющей требование уполномоченного органа о блокировке – налоговой, Центробанка и банковских организаций.

Кроме того, участники встречи обсудят сомнительные действия кредитных организаций и процедуру «размораживания» счетов.

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