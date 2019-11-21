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Приморским бизнесменам расскажут, как не попасть на блокировку счёта
Сегодня, 21 ноября, владивостокским предпринимателям расскажут, как избежать и что делать при блокировке банковских счетов кредитными организациями. Участники круглого стола, организованного городским Центром развития предпринимательства, обсудят действие закона о противодействии отмыванию доходов, сообщили DEITA.RU представители организации.
Участие в круглом столе «Блокировка счетов у предпринимателей: как избежать и что делать» для всех предпринимателей бесплатное. Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.
На круглом столе участники экономической деятельности обсудят нередкие в наши дни факты блокировки расчетных и специальных счетов. Практически во всех случаях блокировка счетов организации ведет к полной приостановки его деятельности, поскольку все валютные операции на данный период «замораживаются».
Предпринимателям Владивостока расскажут, в каких случаях может произойти блокировка счета и как избежать ее в дальнейшем. Состав спикеров мероприятия составлен из представителей всей организационной цепочки, принимающей решения и исполняющей требование уполномоченного органа о блокировке – налоговой, Центробанка и банковских организаций.
Кроме того, участники встречи обсудят сомнительные действия кредитных организаций и процедуру «размораживания» счетов.