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26 Ноябрь 2019, 16:15

Приморским бизнесменам расскажут, как привлекать туристов в зимний сезон

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О том, как привлекать туристов в зимний сезон представителям приморской отрасли расскажут на форуме «Экспортный потенциал Приморья», который состоится в столице региона в ближайший понедельник, сообщает DEITA.RU.

Привлечение иностранных туристов в «низкий» сезон является «головной проблемой» для представителей всей туротрасли региона – и представителей консалтинговых и турфирм, и специалистов в сфере гостиничного дела и, конечно, предпринимателей, чья продукция ориентирована на приезжих граждан.

В рамках форума их познакомят с такими инструментами, как кросс-маркетинг, расскажут, как привлекать иностранных топ-блогеров и известных личностей в свои заведения и магазины.

На прошедшей в краевой администрации пресс-конференции, посвященной подготовке проведения форума, директор приморского Туристско-информационного центра Дарья Гусева рассказала о последнем позитивном опыте Приморского края в этой сфере. В частности, она поделилась информацией о визите популярных в Японии блогеров-пенсионеров Бон и Пон, которые по приезду на родину хорошо осветили достопримечательности Владивостока в местных и международных СМИ, социальных сетях и пабликах.

Дарья Гусева отметила, что на форуме по экспорту услуг в качестве одного из спикеров она расскажет о том, как сделать качественный, «индивидуальный» товар, который подойдет для иностранной аудитории. Этот механизм в свою очередь поможет привлечь клиентов не только в летний сезон, но и в зимний.

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