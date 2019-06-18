Переход руководства Приморским краем из администрации в правительство будет означать не только смену вывески в здании на Светланской, 22, сообщает DEITA.RU.

Приморский «Белый дом» ждут кадровые перестановки, реорганизации структурных подразделений, сокращение штатов и рост зарплат.

Идея переделки администрации Приморского края в правительство витала в коридорах власти еще при Миклушевском, публично была озвучена при Тарасенко, а взялся ее воплощать Кожемяко. Ну чем Владивосток хуже Хабаровска, где это самое областное правительство работает уже давно, а вместо вице-губернаторов на совещания собираются министры. Сахалин опять же – с правительством и хорошими зарплатами чиновников. Вполне достойное место по Дальнему Востоку после Чукотки, куда сколько-нибудь хорошего специалиста можно заманить только за очень большие деньги. Уровень заработной платы госслужащих в Сахалинской области в 2018 году составил 104 тысячи рублей. Приморский край серьезно ниже - 77,6 тысячи рублей.

Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина рассказала на пресс-конференции о том, насколько именно поднимется благосостояние краевых чиновников после преобразований в правительство. «Мне сейчас подсчитали, что где-то у нас на 211 миллионов рублей будет больше расходов в связи с тем, что у нас будут лица, замещающие госдолжности», - приводит ТАСС слова первого вице-губернатора.

Важно отметить, что исполнительная власть за корректировкой бюджета к депутатам по этому поводу не собирается. Да и нельзя им – категорический запрет на дополнительные затраты по реорганизации администрации края в правительство поставил Минфин. Потому деньги будут искать внутри самого «Белого дома», за счет сокращения расходов и сокращения штатов. По словам Веры Щербина, повышение заработной платы произойдет за счет новой системы, которую направят на стимулирование структур по достижению показателей в нацпроектах.

«Приморский край, как высоко дотационный регион, не имеет права произвольно увеличивать оклады чиновников на 10 или 20%. Поэтому повышение уровня оплаты труда будет достигаться за счет перераспределения ресурсов внутри органов власти, сокращения аппаратных расходов. Главная идея – поднять зарплаты людям, с которых мы спрашиваем за достижение конкретных целей…» — отметила Вера Щербина.

Отдельно в этой фразе можно выделить слова «спрашиваем за достижение конкретных целей». А под конкретными целями понимаются результаты по выполнению Национальных проектов, за которые отвечают вице-губернаторы, а после реформы вице-премьер и министры администрации.

В итоге за выполнение целей премии будет получать высшее руководство правительства. Оно и понятно, что именно они (премьеры и министры) будут в основном отвечать перед Москвой за выполнение нацпрограмм. В результате премий они смогут поднять себе заработную плату до уровня правительства Сахалина.

Если в настоящее время вице-губернатор в месяц получает от 180 тысяч рублей, не считая премии, в год получается около 2 миллионов рублей, плюс премии, в итоге чиновник зарабатывает до 3,5 миллионов рублей. Так, в 2016 году первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев задекларировал свой доход в размере 3,1 миллиона рублей.

Однако чиновники, приехавшие в Приморье с Сахалина, не привыкли к таким заработкам. Согласно декларации Веры Щербины за 2017 год, она, находясь в должности председателя правительства, заработала 9,5 миллионов рублей. В среднем в месяц она зарабатывала по 800 тысяч рублей, что значительно выше, чем заработная плата любого вице-губернатора Приморья.

Видимо, не согласившись с такими невысокими заработными платами, они ускорили административную реформу, благодаря которой в ближайшее время у Приморья повысится статус и заработок чиновников.

Дмитрий Санников, Иван Юрьев