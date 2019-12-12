Приморским чиновникам повысят зарплату два раза

Работникам органов государственной власти Приморского края в 2020 году предусмотрено два повышения оплаты труда, сообщает DEITA.RU.

Об этом стало известно по итогам рассмотрения депутатами Законодательного Собрания краевого бюджета на 2020 год во втором чтении.

Первое повышение зарплат приморских чиновников ожидает уже с 1 января 2020 года. Бюджетные ассигнования будут увеличены в связи с ростом минимального размера оплаты труда в России до 12 130 рублей. Своего регионального МРОТ в Приморье нет, и при расчетах используется МРОТ федеральный.

Второе повышение должностных окладов, в соответствии с краевым бюджетом, ожидается с 1 октября 2020 года. Это та самая индексация на 3,7%, о которой речь велась нынешней осенью.

Повысится в 2020 году заработная плата и у работников краевых государственных учреждений, и на тех же условиях: с 1 января 2020 года в связи с ростом МРОТ до 12130 рублей и с 1 октября 2020 года индексация должностных окладов в 1,037 раза.

Предусмотрены в краевом бюджете средства и на сохранение 30% районного коэффициента работникам государственных учреждений, расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны, в том числе финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Дмитрий Санников