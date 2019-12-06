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Приморским фермерам компенсировали ущерб от ЧС

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Жители Уссурийского городского округа, чьи сельскохозяйственные угодья пострадали в следствии мощного тайфуна в августе, получили денежные компенсации от властей, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что большая вода частично или полностью затопила почти три тысячи гектар сельскохозяйственных земель, порядка полторы тысячи из которых относятся к категории крестьянско-фермерских хозяйств.

В администрации Уссурийска рассказали, что в этом году на компенсации ущерба сорок двум фермерам власти края выделили более ста миллионов рублей. 

Если говорить об общекраевых цифрах, то здесь речь идет о компенсациях фермерам из УГО, Октябрьского, Пограничного, Хасанского, Партизанского и Надеждинского районов, Дальнереченска и Лесозаводска на общую сумму более четырехсот миллионов рублей.

В краевой администрации рассказали, что в целом в регионе под толщей дождевой воды оказались более десяти тысяч гектаров фермерских территорий и несколько рыбоводных ферм.

«Большая часть средств была выделена из государственной казны – четыреста три с половиной миллиона рублей. Из порядка трехсот семидесяти пяти направили на компенсацию ущерба фермерам, занимающихся растениеводством, шестьдесят четыре с половиной – для предприятий аквакультуры. Пять миллионов рублей пошли на компенсации затопленных подсобных хозяйств», - рассказали в краевой администрации отметив, что сельскохозяйственники, потерявшие урожай, получили компенсации, чтобы расплатиться с кредитами.

Екатерина Цой

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