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Приморским фермерам компенсировали ущерб от ЧС
Жители Уссурийского городского округа, чьи сельскохозяйственные угодья пострадали в следствии мощного тайфуна в августе, получили денежные компенсации от властей, сообщает DEITA.RU.
Отмечается, что большая вода частично или полностью затопила почти три тысячи гектар сельскохозяйственных земель, порядка полторы тысячи из которых относятся к категории крестьянско-фермерских хозяйств.
В администрации Уссурийска рассказали, что в этом году на компенсации ущерба сорок двум фермерам власти края выделили более ста миллионов рублей.
Если говорить об общекраевых цифрах, то здесь речь идет о компенсациях фермерам из УГО, Октябрьского, Пограничного, Хасанского, Партизанского и Надеждинского районов, Дальнереченска и Лесозаводска на общую сумму более четырехсот миллионов рублей.
В краевой администрации рассказали, что в целом в регионе под толщей дождевой воды оказались более десяти тысяч гектаров фермерских территорий и несколько рыбоводных ферм.
«Большая часть средств была выделена из государственной казны – четыреста три с половиной миллиона рублей. Из порядка трехсот семидесяти пяти направили на компенсацию ущерба фермерам, занимающихся растениеводством, шестьдесят четыре с половиной – для предприятий аквакультуры. Пять миллионов рублей пошли на компенсации затопленных подсобных хозяйств», - рассказали в краевой администрации отметив, что сельскохозяйственники, потерявшие урожай, получили компенсации, чтобы расплатиться с кредитами.
Екатерина Цой