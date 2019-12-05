Новости
Авария лишила газа часть жителей города
5 Декабрь 2019, 12:45
Приморским инвалидам рассказали о мерах поддержки
5 Декабрь 2019, 12:45
Пьяный дебошир пытался выйти из летящего самолета
5 Декабрь 2019, 12:30
Люди Путина освободили приморцев от мусора
5 Декабрь 2019, 12:15
Молодежь массово бежит из регионов
5 Декабрь 2019, 12:00
Началось голосование за лучшего производителя Уссурийска
5 Декабрь 2019, 11:49
Госавтоинспекция обяжет водителей пройти переобучение
5 Декабрь 2019, 11:45
Медведева покажут крупным планом
5 Декабрь 2019, 11:30
Приморским инвалидам рассказали о мерах поддержки
Депутат ЗакСобрания Приморья провел встречу с активистами общества инвалидов Уссурийска в рамках проведения в регионе декады людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает DEITA.RU.
Спикером встречи с общественниками стала депутат ЗСПК Галина Овсянникова. Парламентарий рассказала уссурийцам о произошедших за год и будущих изменениях в законодательстве Приморского края, признанных улучшить качество жизни инвалидов, помочь им социализироваться и пройти необходимую реабилитацию. Также в рамках дискуссии депутат сделала акцент на информировании граждан о действующих мерах социальной поддержки людей, которые частично или полностью потеряли трудоспособность, а также выплатах для тех, кто ухаживает за приморцами с ограниченными возможностями здоровья.
Говоря о грядущих нововведениях Овсянникова напомнила, что с первого января будущего года в регионе появится новое денежное пособие для трудоспособной части населения, которые были вынуждены уйти с работы, чтобы заботиться об инвалидах первой группы.
«Также приморцы, осуществляющих ежедневный уход за гражданами, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, смогут пройти бесплатные курсы по уходу за тяжелобольными людьми и инвалидами различных групп. Записаться на обучение можно в любом центре социального обслуживания населения», - отметила депутат.
Кроме того, в ходе встречи были затронуты темы обеспечения бесплатным горячим питанием детей-инвалидов в школах Приморья; мер поддержки семей, взявших под опеку ребят с проблемами со здоровьем и т.д.
Екатерина Цой