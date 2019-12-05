telegr wh call

Новости

Авария лишила газа часть жителей города

5 Декабрь 2019, 12:45

Приморским инвалидам рассказали о мерах поддержки

5 Декабрь 2019, 12:45

Пьяный дебошир пытался выйти из летящего самолета

5 Декабрь 2019, 12:30

Люди Путина освободили приморцев от мусора

5 Декабрь 2019, 12:15

Молодежь массово бежит из регионов

5 Декабрь 2019, 12:00

Началось голосование за лучшего производителя Уссурийска

5 Декабрь 2019, 11:49

Госавтоинспекция обяжет водителей пройти переобучение

5 Декабрь 2019, 11:45

Медведева покажут крупным планом

5 Декабрь 2019, 11:30

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Приморским инвалидам рассказали о мерах поддержки

фото

Депутат ЗакСобрания Приморья провел встречу с активистами общества инвалидов Уссурийска в рамках проведения в регионе декады людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает DEITA.RU.

Спикером встречи с общественниками стала депутат ЗСПК Галина Овсянникова. Парламентарий рассказала уссурийцам о произошедших за год и будущих изменениях в законодательстве Приморского края, признанных улучшить качество жизни инвалидов, помочь им социализироваться и пройти необходимую реабилитацию. Также в рамках дискуссии депутат сделала акцент на информировании граждан о действующих мерах социальной поддержки людей, которые частично или полностью потеряли трудоспособность, а также выплатах для тех, кто ухаживает за приморцами с ограниченными возможностями здоровья.

Говоря о грядущих нововведениях Овсянникова напомнила, что с первого января будущего года в регионе появится новое денежное пособие для трудоспособной части населения, которые были вынуждены уйти с работы, чтобы заботиться об инвалидах первой группы.

«Также приморцы, осуществляющих ежедневный уход за гражданами, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, смогут пройти бесплатные курсы по уходу за тяжелобольными людьми и инвалидами различных групп. Записаться на обучение можно в любом центре социального обслуживания населения», - отметила депутат.  

Кроме того, в ходе встречи были затронуты темы обеспечения бесплатным горячим питанием детей-инвалидов в школах Приморья; мер поддержки семей, взявших под опеку ребят с проблемами со здоровьем и т.д.

Екатерина Цой

Читайте также:

Началось голосование за лучшего производителя Уссурийска

Зеленые зоны приводят в порядок в Уссурийске

«Билет в будущее» получили юные жители Уссурийска

Популярное

Женщина «флексит» на дорогах Владивостока - видео

Когда Медведев подпишет: автомобилистов пугают штрафами за гараж

Люди могут остаться без электричества: шторм идет на Приморье

Бывшему мэру Дальнегорска дали 4 года условно
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...