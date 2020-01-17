Приморским мамочкам лично напоминают о продленных «путинских» выплатах

Вчера Путин сказал о новой мере, а сотрудники краевой администрации уже месяц проводят обзвоны, сообщает DEITA.RU.



О персональных напоминаниях, поступающих из отдела соцзащиты, редакции рассказали сами читательницы. Чиновники предлагают прийти в МФЦ с уже знакомым пакетом документов.

Живущие на территории Приморского края матери, родившие первого малыша в 2018 году и позднее, имеют право на ежемесячную социальную выплату в размере около 13,7 тысячи рублей. Период действия меры соцподдержки увеличился с полутора до трех лет только с 1 января 2020 года.

Специалисты приморского министерства труда и социальной политики точечно обзванивают семьи, чьим первенцам недавно исполнилось полтора года. Как оказалось, это не связано со вчерашним Посланием президента Владимира Путина, посвященным в том числе демографическим вопросам.

«Сотрудники территориальных отделов с декабря персонально информируют родителей об изменении в законодательстве», – уточняет руководитель регионального минтруда Светлана Красицкая.

Напомним, накануне российский лидер напомнил, что с начала этого года выплаты после рождения первого ребенка, в народе получившие название «путинские», продлены. Также он отметил, что почти 80% семей с низкими доходами – это семьи с детьми.

Наталия Лебедева