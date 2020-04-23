Приморским медикам заплатят за борьбу с коронавирусом

Врачи Приморья, которые непосредственно работают с гражданами с диагнозом «коронавирус», либо находящимися в зоне риска, получат до конца мая стимулирующие выплаты за опасный труд, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство края.

Отмечается, что на эти цели из краевого и федерального бюджета уже выделено более 180 млн рублей. Первые выплаты уже получены медиками – порядка 33 млн рублей, выделенных из регионального бюджета.

Министр здравоохранения края Анастасия Худченко отметила, что врачи трудятся уже с марта – с момента выявления первого случая заболевания в крае. Врачи, занятые в борьбе с коронавирусом с этого срока, уже получили первые выплаты – по 20 тысяч рублей – врачи, средний медперсонал – 15 тысяч рублей, младший – по 8 тысяч рублей. Размер выплат равен отработанному времени.

«Благодаря поддержке федерального центра такая мера стимулирования будет продолжена, а выплаты увеличены – на эти цели уже направлено около 153 миллиона рублей. Первый транш, 70,1 миллиона рублей, получен. Стимулирующие выплаты по этой статье расходов поступят сотрудникам больниц до конца апреля. Еще 82,8 миллиона рублей, дополнительно выделенных накануне, также пойдут врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, которые работают с пациентами с диагнозом коронавирус», - добавила Анастасия Худченко.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что выплаты медикам, которые работают в очаге коронавирусной инфекции, составят 80, 50 и 25 тысяч рублей в месяц соответственно. Также доплаты полагаются и работникам скорой помощи – по 50 тысяч для врачей и по 25 – для водителей и медсестер.