Приморским многодетным семьям помогают заниматься спортом

Новый закон Приморского края существенно сократит расходы многодетных семей на спортивные занятия подрастающего поколения. Об этом сообщает DEITA.RU.

В краевой администрации рассказали, что одобренный депутатами ЗСПК законопроект вводит в действующее законодательство о поддержке многодетных семей края статью о возмещении затрат на оплату занятий в спортивных кружках, школах и секциях.

В департаменте труда и соцразвития отметили, что родители получат право на получение компенсации пятидесяти процентов от стоимости занятий, но не более одной тысячи рублей на каждого ребенка. Специалисты отмечают, что речь идет только о нуждающихся многодетных мамах и папах - чей общий ежемесячный заработок не превышает двукратную величину краевого прожиточного минимума на каждого члена семьи.

По данным специалистов, обновленный закон коснется более тридцати тысяч приморских ребят от пяти до восемнадцати лет. Расчет ежемесячных компенсаций начинается с начала текущего учебного года т.е. первого сентября две тысячи девятнадцатого года.

Также изменения коснулись закона о компенсации многодетным семьям, которые купили семейную машину. Теперь выплата стала доступна очень большим семействам, воспитывающих шесть и более детей, независимо от того, есть ли у них другое транспортное средство. Например, грузовой автомобиль. Таким образом, большее количество нуждающихся приморцев смогут получить помощь от краевых властей.

Депутаты поддержали инициативу Губернатора и одобрили законопроект в третьем чтении.

Екатерина Цой