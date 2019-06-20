Новый вид поощрений за высокие спортивные достижения установят в Приморье, сообщили DEITA.RU в Законодательном Собрании края.

Инициативу депутаты рассмотрели на заседании комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан.

Проект изменений в закон «О физической культуре и спорте Приморского края» Законодательная инициатива предусматривает выплату ежемесячных стипендий приморским спортсменам, завоевавшим звание чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. При этом стипендиат должен являться гражданином России и проживать на территории Приморского края не менее пяти лет. Также в законопроекте прописано, что олимпийская стипендия назначается спортсмену на период его проживания на территории Приморья.

Сейчас в Приморье проживает три призера Олимпийских и Сурдлимпийских игр - Георгий Цыбульников, Иван Штыль и Виталий Оботин.

Расширять перечень соревнований, по результатам которых предоставляются призовые выплаты и ежемесячные стипендии спортсменам, включенным в состав спортивных сборных команд Российской Федерации и Приморского края, а также их тренерам. Депутаты предлагают дополнить этот список Европейскими играми – региональными международными комплексными спортивными соревнованиями среди атлетов Европы, которые проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. В этом году в городе Минске (Беларусь) пройдут вторые такие игры, в которых прогнозируется участие приморских спортсменов.

Как сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, размер олимпийской стипендии будет установлен постановлением администрации Приморского края. Планируется, что на реализацию мер поддержки спортсменов, предусмотренных законопроектом, в текущем году дополнительно потребуется 900 тысяч рублей.

«Законопроект послужит стимулом для приморских спортсменов к достижению высоких спортивных результатов. Думаю, что эти меры поддержки станут хорошей мотивацией как для молодых спортсменов, так и тех, кто уже достиг в спорте высочайших результатов. Первые будут знать, что рядом с ними живут настоящие легенды мирового спорта, будут видеть, как они тренируются, и вдохновляться их победами. Для олимпийцев, защищающих честь Приморья на самом высоком уровне, это стимул к тому, чтобы не задумываться о переезде в другие регионы России, а жить в нашем крае, здесь передавать свой опыт подрастающему поколению и являться для них примером», - прокомментировал решение председатель комитета по социальной политике Игорь Чемерис.

Дмитрий Санников