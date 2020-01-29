Приморским педагогам пообещали компенсации за задержку зарплат

На сегодняшний день средства перечислены во все муниципалитеты края. Пострадавшим от «технических проблем» педагогам рекомендовано выплатить пеню за каждый день задержки зарплат, заявила зампредседателя правительства Приморского края Наталья Бондаренко по итогам совещания, сообщает DEITA.RU.

В январе работники сферы образования в Приморье не получили вовремя аванс. Как уточнила министр Наталья Бондаренко, возникшие сложности были связаны с переводом средств в муниципалитеты: дело в том, что изменились реквизиты как отправителя, так и получателей. Техническую проблему пришлось решать в ручном режиме, признались краевые власти.

Сейчас все дошло до адресатов, и положенные деньги педагогам выплачены в полном объеме, заявила Наталья Бондаренко. При этом педагоги получат компенсацию за ожидание: министр рекомендовала муниципалитетам, где произошла задержка, выплатить педагогам пеню, даже за один день просрочки, за счет краевых субвенций. Размер пени не уточняется. Однако по всем спорным вопросам можно обращаться на «горячую линию» (8 (423) 240-07-22), подчеркнули краевые власти.

Всего в приморских учреждениях образования, 504 детсадах и 483 школах, работают около 19 тысяч педагогов. На январские зарплаты им из краевого бюджета направлено порядка 400 миллионов рублей.

Светлана Алеутская