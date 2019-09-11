Приморским пенсионерам повысили прожиточный минимум

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на внеочередном заседании парламента приняли решение о повышении прожиточного минимума региональным пенсионерам на 787 рублей, сообщает DEITA.RU.

Новый закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2020 год»

нужен для установления социальной доплаты к пенсии. Право на эту доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых меньше величины прожиточного минимума, которая ежегодно устанавливается краевым законом.



Законом в Приморском крае устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 10775 рублей, что на 787 рублей (на 7,9%) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на текущий год - 9988 рублей.



По информации профильного департамента труда и социального развития, предполагаемая численность получателей-пенсионеров, имеющих право на социальную доплату к пенсии в 2020 году, составит 72528 человек, размер доплаты на одного получателя составит 3 624,69 рубля.



С установлением величины прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 10775 руб. общая сумма расходов на выплату региональной доплаты составит 3 млрд 86,5 млн рублей.

Как отметила председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, проект закона был рассмотрен на заседании комитета и рекомендован к принятию. Величина прожиточного минимума рассчитана по формуле, утвержденной постановлением правительства России.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае, ежегодно устанавливается региональным законопроектом и после его принятия доводится до сведения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю не позднее 15 сентября 2019 года.

Дмитрий Санников