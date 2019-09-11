Новости партнеров
Приморским пенсионерам повысили прожиточный минимум
11 Сентябрь 2019, 11:17
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на внеочередном заседании парламента приняли решение о повышении прожиточного минимума региональным пенсионерам на 787 рублей, сообщает DEITA.RU.
Новый закон «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Приморском крае на 2020 год»
нужен для установления социальной доплаты к пенсии. Право на эту доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых меньше величины прожиточного минимума, которая ежегодно устанавливается краевым законом.
Законом в Приморском крае устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 10775 рублей, что на 787 рублей (на 7,9%) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на текущий год - 9988 рублей.
По информации профильного департамента труда и социального развития, предполагаемая численность получателей-пенсионеров, имеющих право на социальную доплату к пенсии в 2020 году, составит 72528 человек, размер доплаты на одного получателя составит 3 624,69 рубля.
С установлением величины прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 10775 руб. общая сумма расходов на выплату региональной доплаты составит 3 млрд 86,5 млн рублей.
Как отметила председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, проект закона был рассмотрен на заседании комитета и рекомендован к принятию. Величина прожиточного минимума рассчитана по формуле, утвержденной постановлением правительства России.
Величина прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае, ежегодно устанавливается региональным законопроектом и после его принятия доводится до сведения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю не позднее 15 сентября 2019 года.
Дмитрий Санников
Читайте также:
Последнее
Новости
Россияне начнут раздавать электронные чаевые
11 Сентябрь 2019, 16:30
Государство дало скидку на авто в кредит
11 Сентябрь 2019, 16:17
Победителей выборов в Уссурийске назвал избирком
11 Сентябрь 2019, 16:13
Кому из приморцев снизят зарплату: профсоюзы назвали цифры
11 Сентябрь 2019, 16:05
Получение СНИЛС упростили
11 Сентябрь 2019, 16:00
Tele2, «Ростелеком» и Ericsson разработали IoT-решение для промышленности
11 Сентябрь 2019, 16:00