Приморским производителям рассказали о мерах поддержки инвестиционных проектов

В среду, 30 октября, в Инвестиционном агентстве Приморского края прошел семинар, где предпринимателям рассказали, как инвестировать в производство, экономя на налогах с помощью краевых мер поддержки, сообщает DEITA.RU.

По словам заместителя директора департамента экономики и развития предпринимательства Виктории Ивачевой, семинар проходит для предпринимателей, которые работают в Приморье уже многие годы и не являются резидентами ТОР или СПВ. В основном на встречу приехали промышленные производители, добытчики полезных ископаемых, а также лесопромышленники и производители пищевой продукции.

«Недавно в регионе была принята новая мера поддержки – инвестиционный налоговый вычет. В свою очередь другой инструмент – получение статуса регионального инвестиционного проекта – предусматривает нулевую ставку по налогу на прибыль в течение 5 лет, а также снижение налога на добычу полезных ископаемых. Все эти меры направлены на снижение налогооблагаемой базы для тех предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты или программы в Приморье и вносят вклад в социально-экономическое развитие региона. Мы пониманием, что инвестиционные программы - это обязательно обновление оборудования, строительство новых зданий и многое другое. Наши семинары направлены на то чтобы довести до руководителей бизнеса и показать им на примерах, что благодаря новым мерам поддержки можно сократить расходы, а сэкономленные средства направить на развитие предприятия», - рассказала Виктория Ивачева.

Так, одно из крупнейших предприятий края – АО «ГМК «Дальполиметалл» из Дальнегорска - уже получило статус регионального инвестиционного проекта (РИП), а вместе с ним – и льготы. За семь лет предприятие сэкономит 1,2 миллиарда рублей, эти деньги направит на развитие и масштабную модернизацию.

Как отметил генеральный директор предприятия Глеб Зуев, стать участником РИП достаточно просто - все зависит от самого инвестора.

«Для начала мы подготовили документацию и подали ее в департамент экономики Приморского края, где проверили наш проект на соответствие всем критериям. Мы получили статус Регионального инвестиционного проекта в конце августа. Наш проект рассчитан на 7 лет, за это время мы сможем инвестировать в наше производство 1,2 млрд рублей, которые вместо налогов пойдут на развитие предприятия», - рассказал Глеб Зуев.

Отметим, что подобные семинары в дальнейшем планируется проводить на постоянной основе. На них предприниматели смогут узнавать о региональных мерах поддержки, которые появились в рамках реализации государственных программ.

Иван Крышан