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Приморским работникам повысили зарплату

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Работникам Дальневосточного завода "Звезда" проиндексировали зарплату на 6,1%, сообщает DEITA.RU по материалам Федерации профсоюзов Приморского края.

Как отмечают профсоюзные лидеры, это в полтора раза больше, чем предусмотрено коллективным договором. На этом настаивал профсоюз, и работодатель согласился с его доводами.

Как рассказала профлидер Дальневосточного завода "Звезда" Ольга Скрипко, с августа 2019 года большая часть работников была переведена на режим неполного рабочего времени - четырехдневный. И когда положение на заводе стало выправляться, профсоюз предложил увеличить процент индексации, чтобы заводчане хоть как-то могли восполнить потери в зарплате, в том числе из-за сокращенной рабочей недели. «Исполнительный директор Владимир Горяйнов с нашими доводами согласился, и с октября всем работникам проиндексировали зарплату на 6,1%», - сообщила Ольга Скрипко.

В начале октября сотни людей вышли на улицы "любимого города Путина" -приморского города Большой Камень в знак протеста против привлечения иностранной рабочей силы, в борьбе за справедливость, нормальные рабочие места для приморцев и высокие зарплаты.

Ситуацию на предприятии удалось выправить после обращений в адрес министра обороны Шойгу.

Дмитрий Санников

 

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