В краевой администрации рассказали, как получить деньги на покупку квартиры, погашение ипотеки или строительство дома, сообщает DEITA.RU.



В 2019 году более 300 молодых приморских семей получат соцвыплаты на жилье. Помощь проходит в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Директор департамента по делам молодежи Елена Томчук рассказала, как можно получить выплаты.

Социальная выплата в Приморье предоставляется в размере 30% средней стоимости жилья для семьи без детей и 35% средней стоимости жилья для семей с детьми.

Деньги можно использовать для выплаты первоначального взноса по ипотеке, для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения, строительного подряда на строительство жилого дома, для оплаты участия в долевом строительстве при наличии эксроу-счета у застройщика и др.

Получить выплату могут семьи, члены которой не старше 35 лет. Помощь предоставляется как полным, так и неполным семьям. Города-участники программы в Приморье: Владивосток, Арсеньев, Артем, Фокино, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Уссурийск, Анучинский, Лазовский, Михайловский, Партизанский, Тернейский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский районы, а также Лучегорское, Славянское, Посьетское городские поселения.

В прошлом году из бюджета выделили деньги на финансовую помощь 295 семьям. В этом году помогут 306 семьям в рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края».

Елена Миронова