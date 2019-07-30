Рождение ребёнка – важное событие для каждой семьи. Но кроме радостных моментов родителей ожидают и большие растраты. Ведь малышам требуется хороший уход. Может, именно эти хлопоты, заставляют семейные пары откладывать пополнение в семействе.

Поэтому рождаемости в регионе уделяется такое большое внимание. Почти 1,3 семей, где в этом году родились первенцы, получат единовременную выплату в размере 27,4 тысячи рублей. Приятный бонус коснётся семей со всего приморского края, не зависимо от уровня доходов. Для этого выделено 35,4 миллиона рублей.

Кроме того, почти 600 молодых родителей получили ещё и краевую доплату, она составила в 22,6 тысячи рублей, отметили в департаменте труда и социального развития.

С 2018 года более 4 тысяч приморских семей с первенцами также получают 13,7 тысяч рублей ежемесячно. Для этого родители должны быть гражданами России. А денежный доход на одного члена семьи должен быть не более 19 675,5 рубля в месяц.

Для поддержки растущих семей, которые решили завести второго ребёнка, есть региональный материнский капитал. А почти 8 тысяч многодетных семей каждый месяц получают деньги за каждого ребёнка. Региональный материнский капитал для семей, у которых появился третий, или последующий ребенок, получили почти 860 семей.

Напомним, в рамках национального проекта «Демография» в Приморье существует 26 выплат и компенсаций для помощи семьям, в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края».

Екатерина Кононенко