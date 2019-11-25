Приморским учителям рассказали, как работать с детьми после уроков

В нескольких муниципальных образованиях завершилось обучение педагогов по вовлечению молодежи к инициативам во вне учебного процесса. С конца октября и по 21 ноября специалисты Российского движения школьников делились со своими слушателями способами мотивации обучающихся к общественной деятельности, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте по делам молодежи.

Всего курсы посетили 280 педагогов, которые занимаются со школьниками после занятий, из 25 муниципалитетов края. Помимо мотивации самих учеников, на встречах обсуждалось вовлечение педагогов во внеучебные школьные процессы.

Эксперты представили дорожную карту по внеучебной деятельности с молодежью до 2023 года. Руководитель департамента по делам молодежи Елена Томчук отметила, что этот документ поможет педагогам в обучении и воспитании ребят, а также в организации внеучебных процессов, которые очень важны с точки зрения развития творческого потенциала учащихся Приморья.

Организаторами серии курсов являются краевые отделения Российского союза молодежи и Российского движения школьников при поддержке департамента по делам молодежи Приморского края в рамках реализации нацпроекта «Образование» и государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.