Приморским УК пригрозили крупными штрафами

Штрафы ждут управляющие компании Приморья, которые не соблюдают требования по санитарной обработке подъездов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Правительство Приморья.

Как отметила заместитель председателя Правительства края Елена Пархоменко, комиссии провели ряд проверок качества санитарной обработки подъездов и придомовых территорий.

По ее словам, выяснилось, что несколько УК не соблюдают периодичность дезинфекции мест общего пользования.

Так, только в Находке за 10 мая инспекторы провели 88 проверок, в которых выявили 28 различных нарушений.

– Обслуживающим организациям даны предписания в течение суток устранить замечания. Всего по краю за 10 мая выполнено 214 проверок, выдано 62 предписания, – отметила Елена Пархоменко.