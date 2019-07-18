Один миллион рублей единовременно выплатят врачу, если он пожелает работать в сельской местности Приморья, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в администрации Приморского края.

Власти края подобным образом привлекают специалистов в регион, и реализуют программу «Земский врач», приём документов по которой уже ведётся. Кроме того, специалистов ожидает ежемесячная компенсация расходов на жильё в размере 10 тысяч рублей, а также дополнительные единовременные выплаты до 700 тысяч рублей, но только для тех специалистов, которые пожелают работать в северных регионах края.

Для того чтобы получить 1 миллион рублей подъёмных средств, участники программы «Земский врач» не должны ранее числится работниками в сельской местности. Отмечается, что все средства направляются в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края».

За 6 лет функционирования программы «Земский врач» в крае трудоустроено более 300 специалистов, в нынешнем году планируется обеспечить рабочим местом еще 63 сотрудника. Возраст врачей, желающих трудиться на селе, не должен превышать 50 лет, что для мужчин, что для женщин.

Полный список территорий, где будут рады трудоустроить врачей, можно увидеть на сайте департамента здравоохранения Приморского края.

Софья Корф