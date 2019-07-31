Главврач роддома №3 рассказала об исследованиях, которые проводят в женской консультации, сообщает DEITA.RU.

Врачи Приморского края продолжают расширять список обследований, которые помогают выявлять онкологию у женщин на ранних стадиях. Как рассказала главный врач роддома №3 Владивостока Светлана Сагайдачная, только за первые полгода им удалось выявить рак на ранней стадии у 14 пациенток. Стоит отметить, в прошлом году новообразования нашли только у 8 женщин.

По словам главврача, для того, чтобы выявить рак в женской консультации имеются все необходимые технологические и кадровые ресурсы. Как отметили в департаменте здравоохранения края, на сегодняшний день эта консультация в Приморье единственная, где все исследования стандартизированы.

Как рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией роддома №3 Ирина Иванюта, всем пациенткам консультации предлагают пройти биохимическое исследование крови или цитологическое исследование. Это позволяет своевременно выявлять рак на ранней стадии, а также проводить эффективное лечение.

Стоит отметить, что большая часть всех исследований доступна для женщин бесплатно – по полису ОМС. В консультацию при роддоме №3 попадают также пациентки поликлиник №3, 4 и 6.

Обследования доступны женщинам Приморья в рамках реализации программы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Елена Миронова