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19 Август 2019, 19:45

Приморское КПРФ и «красный губернатор» открестились друг от друга

Андрей Ищенко

Комитет Приморского краевого отделения КПРФ принял решение об исключении экс-кандидата в главы региона, так называемого «красного губернатора» Андрея Ищенко из партии, сообщает DEITA.RU.

Партийную высшую меру наказания по отношению к Андрею Ищенко применили за действия, дискредитирующие партию. Ранее в социальных сетях экс-кандидат в губернаторы Приморского края на самых скандальных выборах за всю историю современной России Андрей Ищенко опубликовал провокационные посты с оскорбительными высказываниями в адрес как приморских политиков, так и человека уровня федерального – главы Сбербанка Германа Грефа.

Посты затем были удалены, но осадочек остался. Депутаты Законодательного Собрания даже рассмотрели вопрос о поведении своего коллеги.

Ну а 2 ноября «зачистили» ряды от своего коллеги приморские коммунисты. Впрочем, «зачистили» ли – это вопрос дискуссионный. Дело в том, что накануне Андрей Ищенко подал заявление о переводе себя с партийного учета из Первомайского первичного отделения КПРФ в отделение Московское. Тут уж как решат москвичи – их он, этот самый скандальный коммунист, или все-таки приморский совсем некоммунист.

Сам Андрей Ищенко, судя по геотегам и записям в социальных сетях, находится за пределами Приморского края. Посетив Москву, и проведя ряд встреч, он направился в Екатеринбург. Не забыв впрочем, о своих коллегах: депутата Законодательного Собрания и главу владивостокских коммунистов Артема Самсонова тг-канал «Красный император» (сменивший название с «Красного губернатора») окрестил финансируемым «Навальным и Ходорковским».

Дмитрий Санников

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