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Приморское ЖКХ на пороге кризиса

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Профсоюзы Приморского края бьют тревогу, заработная плата рабочих в сфере ЖКХ почти в три раза ниже положенных средств, сообщает DEITA.RU по материалам Федерации профсоюзов Приморского края. 

В профсоюзе отмечают, что причина тому - блокировка отраслевого тарифного соглашения. Как отмечают в профсоюзе, с учетом дальневосточного коэффициента оклад рабочего должен быть от 17 тысяч рублей, а на деле он ниже почти в три раза – шесть тысяч рублей. 

По словам председателя Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светланы Кожухарь, власти региона предлагают только уменьшить количество рабочих, повысить их производительность труда, тем самым увеличится и заработная плата. Однако с подобными решениями не согласны представители профсоюза. Там считают, что выход из ситуации есть – предприятиям ЖКХ нужны целевые дотации на заработные платы, на примере выделяемых средств идущих на ремонт предприятий. 

В профсоюзе добавляют, что если не начать решать данный вопрос, то в ближайшие десять лет отрасль останется без рабочих – уже средний возраст работника энергоснабжающей компании в Приморье – 50 лет. 

«Объединенный профком намерен обратиться к Президенту Владимиру Путину за помощью в решении этой проблемы», - рассказали в приморском профсоюзе.

Иван Юрьев

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