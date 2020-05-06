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Приморскому филиалу УВО Минтранса России исполнилось 15 лет

минтранс

6 мая 2020 года исполнилось 15 лет со дня создания Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России», сообщили ИА DEITA.RU в ведомстве.

минтранс

Позади долгие годы напряженного труда, а в активе - бесценный опыт крупной организации, способной гарантированно защитить объекты транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства, обеспечить их защиту, охрану и транспортную безопасность. 

минтранс

Приморский филиал является одним из крупнейших структурных подразделений ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ» он охватывает территорию всего Дальневосточного федерального округа от Находки до Чукотки, в его состав входит 8 команд, 60 отделений, 140 охраняемых объектов. Руководит Приморским филиалом его директор В.Б.Пехота, который стоял у истоков создания филиала.

минтранс

«В этот день с радостью можно отметить, что за пятнадцать лет успешной работы наше Предприятие стало мощнейшим в области защиты и охраны объектов транспортного комплекса России, и в этом большая заслуга всех сотрудников филиала. Мы ставим перед собой большие цели и полны решимости внести достойный вклад в обеспечение транспортной безопасности страны, впереди у нас много работы и новых задач, которые мы вместе будем эффективно решать. Примите самые теплые и сердечные пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и профессиональных достижений по случаю знаменательной даты на нашем общем жизненном пути – 15 –летия со дня создания Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» – поздравил коллег директор Приморского филиала Виталий Пехота.

Дмитрий Санников

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