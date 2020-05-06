Приморскому филиалу УВО Минтранса России исполнилось 15 лет

«В этот день с радостью можно отметить, что за пятнадцать лет успешной работы наше Предприятие стало мощнейшим в области защиты и охраны объектов транспортного комплекса России, и в этом большая заслуга всех сотрудников филиала. Мы ставим перед собой большие цели и полны решимости внести достойный вклад в обеспечение транспортной безопасности страны, впереди у нас много работы и новых задач, которые мы вместе будем эффективно решать. Примите самые теплые и сердечные пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и профессиональных достижений по случаю знаменательной даты на нашем общем жизненном пути – 15 –летия со дня создания Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» – поздравил коллег директор Приморского филиала Виталий Пехота.