Приморскстат: Свежие овощи подорожали на 14-18% в январе

Статистическая служба Приморья подсчитала изменение стоимости продуктов в первом месяцев 2020 года и заявила, что стоимость продуктов увеличилось на 0,5%, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам специалистов, стоимость продуктов увеличивалась быстрее, чем на непродовольственные товары. Так, до 4,4% подорожали картофель, лук и чеснок, капуста прибавила в цене на 9,6%. Груши подорожали на 2,7%, а лимоны подешевели на 2,2%. Цена на рис снизилась на 1,2%, а пшено подросло на 3,7%.

При этом только на 14,1-18,2% выросла стоимость свежих огурцов и помидоров. В результате стоимость потребительской корзины составила 5566 рублей, увеличившись в цене на 0,8%.

Напомним, что в последние дни января отмечался резкий рост стоимости свежих овощей, которые традиционно поступает из КНР на прилавки Приморья. Рост отмечался из-за закрытой границей между КНР и Россией, что произошло после вспышки коронавируса в Поднебесной. В феврале рост стоимости овоще продолжился, на сегодня килограмм томатов из Азербайджана реализуют по 800 рублей. Стоимость килограмм огурцов составляет около 400 рублей.