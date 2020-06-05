Приморскую Мариинку попытаются защитить от дрифтеров и кальянщиков

На территории Приморской сцены Мариинского театра установят восемь автоматических шлагбаумов и систему видеонаблюдения, сообщает ИА DEITA.RU. Это мера – чтобы защитить как сотрудников и гостей театра, так и местных жителей от шума, который создают возле учреждения культуры дрифтеры и любители покурить кальян. Сами по себе кальянщики, конечно, не шумят, но могут сопровождать свой досуг ревущей из колонок музыкой сомнительной художественной ценности. Впрочем, ближе к полуночи раздражать и мешать спать будут и вальсы Шуберта, если их включить на полную громкость.

Нарушают местное спокойствие дрифтеры с кальянщиками уже не первый год. Дрифтеров привлекает удобная ровная площадка рядом с театром, кальянщиков – виды на Золотой рог. Количество нарушителей выросло в разы после того, как сделали платной парковку на набережной Цесаревича – раньше кальянщики собирались там.

Кроме того, этот контингент отдыхающих занимает парковочные места, которых потом очень не хватает зрителям, пришедшим в театр, чтобы посмотреть спектакль, балет или послушать оперу. Дрифтеры провоцируют аварийные ситуации на дороге.

После многочисленных жалоб приморское правительство озадачилось вопросом защиты территории театра от такого варварства. Спасение от нарушителей спокойствия владивостокцам пообещали ещё в 2019 году, но тогда местные власти не могли назвать даже сроки, когда Мариинка получит всю необходимую оборону. А сейчас Центр государственных закупок Приморского края ищет подрядчика, который смонтирует защитную систему из восьми шлагбаумов, шести камер видеонаблюдения, четырёх светофоров, трёх лежачих полицейских и двух постов охраны. Аукцион должен состояться 16 июня.

Хочется верить, что хотя бы следующим летом жители окрестных домов получат возможность спать спокойно и смело открывать окна в августовскую жару, не пугаясь сомнительной музыки, рёва моторов и ненормативной лексики.