Приморскую пару избили ради пилы и сотового телефона

Не самое блестящее преступление произошло в Пограничном районе Приморья, сообщает ИА DEITA.RU.

Трое мужчин ворвались в дом местного жителя с целью отнять его имущество. Перспектива применения физического насилия их не испугала.

«В дом, расположенный в поселке Пограничный, ворвались неизвестные, нанесли мужчине и его сожительнице телесные повреждения, похитили пилу и сотовый телефон. Причиненный ущерб составил 12 тысяч рублей», – рассказали в краевой полиции.

После того, как владелец жилплощади заявил об инциденте в МВД, к его дому выехала следственно-оперативная группа. По результатам осмотра места и опроса потерпевших были задержаны подозреваемые, трое мужчин в возрасте 36-38 лет, все – ранее судимые. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело, разбойникам грозит до 12 лет лишения свободы.