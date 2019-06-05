Приморцы бьют тревогу из-за утечки нефтепродуктов в водоем, сообщает DEITA.RU.

В редакцию DEITA.RU очевидцы прислали фотоматериалы об обнаружении в реке Кневичанка пятен, напоминающих топливо, возможно, солярки.

Рядом с рекой находится посёлок Олений, жители которого и обратили на это внимание.

Кневичанка впадает в реку Артёмовка, которая в свою очередь ведёт в Уссурийский залив, где находятся бухты Муравьиная, бухта Игорной Зоны и самое популярное место летнего отдыха приморцев Шамора (бухта Лазурная).

Если разлитое топливо не удалить из реки, то оно может оказаться во всех этих бухтах и нанести колоссальный вред экологии региона.

На данный момент источник загрязнения не установлен.

Напомним, что подобные случаи в Приморье не редкость. В марте текущего года в селе Яковлевка уже происходила утечка топлива с местной АЗС. Тогда усилиями топливной компании удалось ликвидировать разлив горючего и предотвратить масштабное загрязнение окружающей среды.

Дмитрий Шевченко













