Приморью обещают сильное потепление

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на вторник, 11 февраля, в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU. В регионе начнется резкое потепление.



По данным портала «Примпогода», погода начала изменения в ночь с понедельника на вторник. Днем под влиянием активного циклона холодный антициклон уйдет на восток Приморья, а на западе резко потеплеет.

Стоит отметить, что пришедшие из Забайкалья теплые фронты не должны принести осадков в Приморье, зато они значительно повысят температуру. Днем во вторник ожидается от -1 до +4 градусов. На севере прохладнее – до -10 градусов.

Во Владивостоке во вторник ветер поменяет свое направление с северного на южное. Днем ожидается от 0 до -2 градусов.