Новости
Приморью обещают сильное потепление
11 Февраль 2020, 06:30
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11 Февраль 2020, 05:45
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11 Февраль 2020, 05:00
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11 Февраль 2020, 04:15
Водителям напомнили о трех ошибках при замене масла
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Автолюбителям сказали, может ли инспектор эвакуировать авто из-за отсутствия документов
11 Февраль 2020, 02:45
Юрист сказал, как магазины обманывают пенсионеров
11 Февраль 2020, 01:15
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11 Февраль 2020, 00:30
Приморью обещают сильное потепление
Температура повысится до 4 градусов тепла
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на
вторник, 11 февраля, в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU. В регионе начнется
резкое потепление.
По данным портала «Примпогода», погода начала изменения в ночь с понедельника на вторник. Днем под влиянием активного циклона холодный антициклон уйдет на восток Приморья, а на западе резко потеплеет.
Стоит отметить, что пришедшие из Забайкалья теплые фронты не должны принести осадков в Приморье, зато они значительно повысят температуру. Днем во вторник ожидается от -1 до +4 градусов. На севере прохладнее – до -10 градусов.
Во Владивостоке во вторник ветер поменяет свое направление с северного на южное. Днем ожидается от 0 до -2 градусов.