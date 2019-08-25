Эксперты оценили состояние медицины в российских регионах, сообщает DEITA.RU по материалам «Новых Известий».

В мае 2012 года Президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому средняя зарплата врачей к 2018 году должна быть не ниже 200% от средней по региону. Но вот 2018 год прошел, и в году 2019 про эти указы во многих регионах дружно забыли.

В рейтинге вообще не оказалось ни одного региона, выполнившего майский указ Владимира Путина. Ближе всех к нужным показателям оказалась Калининградская область: врачей там мало, но средняя зарплата максимально близка к требуемой.

В Приморском крае «Новые известия» насчитали заработную плату врачей как 166% от средней по региону, это 15 место из 22 возможных.

Как прокомментировал изданию руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, на Приморье, вероятно, повлияла чехарда губернаторов. «Ротация не позволила сосредоточиться на выполнении указов, а отвечать за грехи предшественников у нас не принято. Майские указы пали жертвой бюрократии и методологии, когда надо показать не реальный прирост, а придумать какую-то хитрость (сокращения, кредиты, которых хватит на 1-2 года). Только те, кто был обласкан федеральным центром и получал транши на выполнение указов, смогли приблизиться к выполнению», - отметил Илья Гращенков.

По показателям же смертности в Приморье все не просто плохо, а ужасно. Здесь самые высокие показатели в России: количество умерших на 1000 жителей составляет 19 человек. По мнению экспертов, причин тому может быть множество: начиная от нехватки врачей до дефицита средств. В «титульном» дальневосточном регионе на 10 тысяч жителей приходится лишь 32,2 врача. Причем тенденция в Приморье настораживает: регион в период с 2014 по 2018 годы потерял 7,2 врача на 10 тысяч жителей.

«На Дальнем Востоке люди, имеющие возможность, предпочитают обращаться в медучреждения в соседней Корее. Там можно гарантированно получить качественную диагностику и избежать многих болезней. Наша же медицина – это купирование последствий. Владивосток никогда не станет центром медицины – никаких вложений не хватит, чтобы догнать ту же Корею», - прокомментировал изданию руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Дмитрий Санников