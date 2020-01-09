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6 Декабрь 2019, 18:15

Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи

гарри

Сообщение о данном решении появилось на официальной страничке в социальной сети Instagram. Пара объявила, что больше не желает пользоваться финансовыми привилегиями, которые дарит статус королевской семьи, сообщает DEITA.RU.

Финансирование членов королевской семьи ведётся при помощи «гранта суверена» - определённого процента от прибыли, которую приносит большое количество объектов недвижимости королевской семьи. Как отмечают «РИА новости, в период с 2017 по 2027 год грант будет постепенно увеличиваться до 25%. Повышение связано с капитальным ремонтом Букингемского дворца.

Именно от данного вида доходов отказалась семья Принца Гарри, пожелав стать финансово независимыми. Несмотря на это, пара отметила, что продолжит финансово поддерживать Елизавету II.

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали и о планах – жить пара желает, как в Великобритании, так и в Северной Америке. По мнению королевской пары, подобный подход позволит воспитать ребёнка в ключе уважения к традициям королевской семьи, но при этом не будут исключены возможности для развития в направлении собственной финансовой независимости.

Кроме того, пара отметила, что в планах у семьи есть создание новой благотворительной организации.

Софья Корф

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