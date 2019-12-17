Принимать оплату по картам обяжут почти все магазины

Правительство намерено снизить порог выручки для обязательного введения оплаты по картам, сообщает DEITA.RU.



Правительство России считает необходимым в два раза снизить порог годовой выручки, достигнув которого магазин, кафе или другое предприятие, продающее товары или оказывающее услуги, обязано будет осуществлять прием платежей по картам. Об этом сообщает Banki.ru.

Так, сейчас годовая выручка, при которой предприятие обязано предоставлять клиентам возмоность расплачиваться безналом, составляет 40 млн рублей. С 1 сентября порог опустят до 30 млн рублей в год, а с 1 января 2021 года – до 20 млн рублей.

Законодатели уверены – снижение порога не только сделает сервисы удобнее. Это еще вынудит фирмы-однодневки менять правила игры или покидать рынок.

Елена Миронова