Россияне задышат свободнее, сообщает DEITA.RU.

Распоряжение Владимира Путина о необходимости предоставления ипотечных каникул для попавших сложную финансовую ситуацию граждан, кажется, обзаводится интересным дополнением. Госдума приняла в первом чтении решение об отмене налога за сумму, которую таким образом удалось заработать человеку.

Другими словами, ипотечные каникулы — это некая материальная выгода, поскольку налогоплательщик фактически экономит на процентах за пользование банковскими средствами. Налоговая хотела считать с этой суммы 35%, однако депутаты Госдумы посчитали, что это будет противоречить тому самому распоряжению президента, который имел своей целью максимальное уменьшение финансовой нагрузки на взявшего ипотеку человека.