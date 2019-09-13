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Принято новое предложение Минфина о пенсиях
13 Сентябрь 2019, 02:31
Максим Орешкин, занимающий пост министра экономического развития, заявил, что и сам воспользуется новым предложением Минфина в вопросе пенсий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Орешкин одобрил систему добровольных пенсионных накоплений, которую предложил Минфин, и собирается отчислять туда определенные суммы со своей зарплаты.
В сентябре Минфин представил идею ГПП, которая должна стать сменой ИПК. Гарантированный пенсионный продукт должен помочь гражданам сформировать накопления, гарантировать их сохранность и дать некоторые льготы как простым гражданам, так и бизнесу.
Министр заявил, что готов стать первым, кто будет отчислять часть своего заработка на формирование пенсии по новой программе.
Анастасия Туркова