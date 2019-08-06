Тайфуном «Франциско» непогода в Приморье не закончится, сообщает DEITA.RU. К такому выводу можно прийти, глядя на прогноз погоды на ближайшие две недели.

По данным Gismeteo, самая мокрая пора придет в дальневосточную столицу, а равно и в Приморье, 12 и 13 августа. Именно в эти дни во Владивостоке пройдет самые сильные дожди за последние пару месяцев.

Для сравнения, тайфун «Франциско» принесет в пятницу 21,6 миллиметра осадков, а следующая непогода — 28,8 миллиметра.

Напомним, на 8 и 9 августа приморские синоптики уже сделали предупреждение о серьёзном ухудшении погоды. Ожидаются сильные и очень сильные дожди, а также подъем уровня рек до трех метров.

Екатерина Брязгунова



