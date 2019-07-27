Недалеко от Филиппинских островов произошло очередное землетрясение. В субботу, 27 июля, были зарегистрированы подземные толчки магнитудой до 5,7, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Геологическая служба Соединенных Штатов.

Очаг сильного землетрясения находится на глубине 10 километров в 12 километрах от острова Итбайят. Подземные толчки ощущались в 1 час 27 минут по местному времени.

Днем ранее, 26 июля, в северной части Филиппин произошли сразу два мощных землетрясения. Одно магнитудой 5,4, второе — 6,4.

Череда природных катастроф унесла жизни восьми человек, при этом еще 60 получили травмы. Местные власти уверяют: количество жертв возросло из-за того, что подземные толчки начались ночью, когда все люди спали.

На данный момент социальные сети пестрят фотографиями и видеокадрами, которые размещают филиппицы. Судя по ним, в населенных пунктах стихия нанесла серьезные разрушения. Небольшие дома складывались, как карточные домики.

Екатерина Брязгунова



