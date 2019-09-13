Природные парки застроят: эпидемия Приморья добралась до Камчатки

Камчатка – удивительный край. На полуострове находится множество уникальных природных объектов и явлений. Некоторых из природных памятников до сих пор находились под особой охраной, сообщает DEITA.RU.

Но скоро все изменится. В крае хотят внести поправки в региональный закон. Согласно этим изменениям строить на территории особо охраняемых природных объектах – можно. Окончательное решение власти примут на ближайшей сессии местного Засобрания, которое пройдет в октябре.

Решать, кому и что можно строить на особо охраняемых природных объектах будет министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Выдавать разрешение на строительство ведомство будет только после того, как получит положительное заключение государственной экологической экспертизы. Но это еще не все – также ведомству необходимо будет проверить всю проектную документацию, чтобы все в действительности соответствовало результатам экспертизы.

По словам врио министра Алексея Кумарькова, капитальное строительство на особо охраняемых природных территориях допускается и в федеральном законодательстве.

Стоит отметить, что в Камчатском крае более 90% природных территорий, которые находятся под особой охраной и имеют региональное значение, расположены на земле лесного фонда, а там, как известно, капитальное строительство запрещено. Лесной кодекс РФ может делать исключение в очень ограниченном числе случаев.

По словам министерства, что разрешение на строительство будет редкостью, а также не коснутся территорий, которые находятся во владениях лесного фонда.

Поправки в законопроект «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае» анонсировали после того, как появилась информация о том, что в крае хотят возвести курорт «Три вулкана».

По сообщению местного информационного агентства, стройка планируется около вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый – на территории трех ООПТ. По предварительным данным, инвестиции оценили около 39,2 миллиарда рублей.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин назвал Камчатку бриллиантом. Он также уточнил, что ничего красивее в жизни не видел, чем Камчатский край.

Стоит отметить, что в Приморском крае недавно также приняли поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края». Они позволят чиновникам изменять границы и вовсе упразднять природные достояние края.

Только вот подобную инициативу местные жители не оценили: граждане выходили на одиночные пикеты, подписывали петиции и выплескивали свой гнев в комментариях в социальных сетях. Законопроект также получил негативную оценку экологов и ученых.

Екатерина Кононенко