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Пришло время передать показания счетчиков

компьютер - pixabay

Филиал ПАО «ДЭК» – «Дальнеэнегосбыт» напоминает, что показания индивидуальных приборов учёта принимаются с 20 по 25 число каждого месяца, сообщает DEITA.RU

 

Энергетики рекомендуют клиентам не игнорировать свое право передачи данных, так как это напрямую влияет на корректность начислений. Напомним, если агенты по сбыту не зафиксируют показания, а потребитель не передаст их в установленные сроки, начисление в соответствии с действующим законодательством будет произведено расчетным методом.

 

Показания приборов учета удобнее всего передать дистанционными способами (работают круглосуточно, с 20 по 25 число месяца):

 

·         на сайте ПАО «ДЭК» на странице www.dvec.ru/pokazaniya (без регистрации);

·         через сервис «Личный кабинет» и в мобильных приложениях (регистрация без посещения клиентского офиса);

·         по телефону 8-800-100-3-777 или (423) 245-78-80 через систему голосового распознавания;

·         через терминалы Сбербанка и в системе «Сбербанк ОнЛ@йн»;

·         по электронной почте, указанной в счете-квитанции.

В рабочее время передать показаний счетчиков можно по телефонам участка, указанным в платежном документе или в любом офисе ПАО «ДЭК», опустив данные в специальный ящик. Также жители многоквартирных домов могут передать полномочия по снятию показаний приборов учёта своему старшему по дому или управляющей компании.

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