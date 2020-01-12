Присматривать за пенсией россияне будут в телефоне

Россияне смогут следить за состоянием своей пенсии с помощью смартфонов, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», по словам первого заместителя председателя Центробанка Сергея Швецова, в обозримом будущем россияне смогут следить за состоянием своего пенсионного счета с помощью смартфонов.

Как следует из интервью Сергея Швецова «Российской газете», пенсионные накопления, сделанные до 2014 года, можно будет перевести в новую пенсионную схему — гарантированный пенсионный план в рамках одного негосударственного пенсионного фонда без комиссий или инвестиционных потерь. Эту операцию можно провести в режиме реального времени.

Уточняется, что для того, чтобы перевести накопления в гарантированный пенсионный план не нужно делать новых отчислений, достаточно перевести только уже накопленное. После перевода гражданин сможет следить за состоянием своего счета с помощью мобильного устройства.

Дмитрий Санников