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Приставам дадут неограниченный доступ в квартиры
10 Сентябрь 2019, 22:31
Входить без ограничений в квартиры граждан, вероятно, дозволят приставам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Минюста.
Принудительный доступ и проверки могут быть разрешены законом, если у пристава есть при себе судебный акт. Проверять таким образом хотят нарушения в перепланировке квартиры и нарушения норм установки газового оборудования.
Но при этом служители закона будут обязаны исключать проход в проверяемую квартиру посторонних лиц и позаботиться о сохранности имущества жильцов.
Анастасия Туркова
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