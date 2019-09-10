Приставам дадут неограниченный доступ в квартиры

Входить без ограничений в квартиры граждан, вероятно, дозволят приставам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Минюста.

Принудительный доступ и проверки могут быть разрешены законом, если у пристава есть при себе судебный акт. Проверять таким образом хотят нарушения в перепланировке квартиры и нарушения норм установки газового оборудования.

Но при этом служители закона будут обязаны исключать проход в проверяемую квартиру посторонних лиц и позаботиться о сохранности имущества жильцов.

Анастасия Туркова