Представители ФССП получат особый статус, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Деятельность судебных приставов предложили отнести к госслужбе взамен федеральной гражданской службы. Соответствующий проект с предлагаемыми изменениями уже поступил в Госдуму.

Как отмечают авторы инициативы, фактическое осуществление ведомством правоохранительных функций свидетельствует о необходимости отнесения службы в ФССП к госслужбе.



Кроме этого, в документе предлагается изменить и денежное довольствие сотрудников территориальных органов ФССП. С учётом индексации оно должно составить уже в следующем году в среднем 61 090 рублей, что соответствует зарплате ведущего пристава-исполнителя.

Глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев сказал, что принятие законопроекта создаст в России новый вид службы — в органах принудительного исполнения. ФССП получит особый статус и по сути, будет приравнена к силовым ведомствам.

Дмитрий Шевченко