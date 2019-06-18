Власти хотят взяться за извращенцев, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

За уличные домогательства скоро могут ввести уголовную ответственность. Депутат Госдумы Руслан Бальбек выступил с инициативой привлекать к суду граждан, которые позволяют себе лишнего и распускают руки.

Главной сложностью данного предложения является квалификация и переход от даже самых грубых домогательств к непосредственному насилию. Определить эту грань, чтобы квалифицировать злодеяния в разной степени — задача для парламентариев.

По мнению Бальбека, в подобных случаях самым губительным фактором становится моральная травма, которую извращенец наносит своей жертве.

Согласно его предложению, подобные действия следует квалифицировать как преступление средней тяжести и карать сроком до шести лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о том, что в России вводится административный штраф для беременных, которых по закону нельзя арестовывать.

Дмитрий Шевченко