Приставы настигли нерадивого отца в Таиланде

Злостного неплательщика алиментов судебные приставы Приморского края обнаружили на тёплом пляже Таиланда, сообщает DEITA.RU. Мужчина фактически проживал за рубежом.

Помешать «райскому удовольствию» нерадивого отца пришлось сотрудникам отдела судебных приставов по Анучинскому району УФССП России по Приморскому краю. Некоторое время приморец скрывался от исполнения обязательств по выплате алиментов для дочери.

Отец уклонялся от связи с приставами, а также скрывал фактическое место проживания. Судебные приставы ограничили нарушителя в праве выезда за пределы России. Примечательно, что выезжать алиментщику не было надобности - некоторое время мужчина проживал за рубежом. Однако у неплательщика появилась необходимость слетать в Россию и обратно, поэтому погасить задолженность отцу всё же пришлось.

Как сообщает пресс-служба приморского отделения Управления Федеральной службы судебных приставов, мужчина выплатил в общей сложности 252 тысячи рублей, включая исполнительный сбор.

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Софья Корф