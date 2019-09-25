Приставы смогут вламываться в квартиры граждан

Работникам ФССП дадут новые полномочия, сообщает DEITA.RU.

Министерство юстиции готовится внести на рассмотрение Госдумы поправки, дающие право судебным приставам вскрывать квартиры россиян.

Поводами для бесцеремонных действий специалистов ФССП могут стать незаконные перепланировки, а также ненадлежащая установка оборудования для пользования газом.

Вместе с тем, как отмечают в службе, силовое проникновение в квартиру будет осуществляться приставами только после того, как сам хозяин не захочет самостоятельно исправлять выявленные нарушения.

Ранее сообщалось о том, что трудовые инспекторы могут получить право взыскивать задержанную работодателями заработную плату без решения суда.

Дмитрий Шевченко