Россия стремительно заполняется гостями из сопредельных стран, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

РАНХиГС огласил данные своего исследования, согласно которым за последние десять лет именно на 2019 год выпал пик притока трудовых мигрантов в Россию.

С начала года количество прибывших иностранцев достигло 98 тысяч человек. При этом, специалисты назвали такое положение дел ненормальным.

Также эксперты заметили и ещё одну нехорошую динамику количество официально зарегистрированных рабочих из других стран, прибывших в Россию, падает.

Эксперты предполагают, что причиной такого стремительного изменения в показателях может служить недостаточно скрупулёзный подсчёт количества мигрантов в прошлом году.

Дмитрий Шевченко