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Притон накрыли в Приморье

мвд, полиция, ГИБДД

Полицейские выявили наркопритон в Пожарском районе Приморья, сообщили ИА DEITA.RU в УМВД по Приморскому краю.

Полицейские получили оперативную информацию, которая подтвердилась, а подозреваемого задержали. Во время допроса задержанный признался, что за материальные ценности и плохие вещества он действительно предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для хранения и потребления наркотических средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире подозреваемого сотрудники полиции изъяли металлическую миску с бурым веществом. Экспертиза показала, что это наркотик.

В отношении 30-летнего жителя Пожарского района, организовавшего притон в своей квартире с целью изготовления, хранения и потребления наркотических средств каннабисной группы, возбуждено уголовное дело за организацию притона. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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