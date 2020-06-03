Притон накрыли в Приморье

Полицейские выявили наркопритон в Пожарском районе Приморья, сообщили ИА DEITA.RU в УМВД по Приморскому краю.

Полицейские получили оперативную информацию, которая подтвердилась, а подозреваемого задержали. Во время допроса задержанный признался, что за материальные ценности и плохие вещества он действительно предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для хранения и потребления наркотических средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире подозреваемого сотрудники полиции изъяли металлическую миску с бурым веществом. Экспертиза показала, что это наркотик.

В отношении 30-летнего жителя Пожарского района, организовавшего притон в своей квартире с целью изготовления, хранения и потребления наркотических средств каннабисной группы, возбуждено уголовное дело за организацию притона. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.