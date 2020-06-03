Новости
Аналитики составили три сценария кризиса в России
3 Июнь 2020, 20:00
Эксперты рассказали, каким водителям нужно бояться скачка цен на ОСАГО
3 Июнь 2020, 19:45
Перед армией надышишься: студенческие военные сборы перенесли на осень
3 Июнь 2020, 19:30
Маркировку товаров не будут переносить на поздний срок
3 Июнь 2020, 19:15
Липовые коронавирусные справки возмутили мэра города
3 Июнь 2020, 18:45
Менее 4% протестированных приморцев имеют антитела к коронавирусу
3 Июнь 2020, 18:30
Пандемия сократит количество сетевых магазинов в России
3 Июнь 2020, 18:15
Правила возврата средств за билеты и путёвки компании смогут изменять в одностороннем порядке
3 Июнь 2020, 18:00
Притон накрыли в Приморье
Полицейские выявили наркопритон в Пожарском районе Приморья, сообщили ИА DEITA.RU в УМВД по Приморскому краю.
Полицейские получили оперативную информацию, которая подтвердилась, а подозреваемого задержали. Во время допроса задержанный признался, что за материальные ценности и плохие вещества он действительно предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для хранения и потребления наркотических средств.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире подозреваемого сотрудники полиции изъяли металлическую миску с бурым веществом. Экспертиза показала, что это наркотик.
В отношении 30-летнего жителя Пожарского района, организовавшего притон в своей квартире с целью изготовления, хранения и потребления наркотических средств каннабисной группы, возбуждено уголовное дело за организацию притона. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.