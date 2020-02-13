Prius «потеряли» при выделении типов автолюбителей Владивостока

Владельцы популярной приморской группы в соцсетях VDK выделили два типа автолюбителей Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно юмористической записи на стене паблика, автовладельцы дальневосточной столицы покупают либо завышенные внедорожники, пригодные для преодоления любых препятствий, либо заниженные «гоночные» автомобили. Но участники группы с таким мнением резонно не согласились.

«Ага. Полный город приусов», – написал один из комментаторов.

На сегодняшний день на популярном автопортале по количеству продаваемых экземпляров лидирует именно Toyota Prius: опубликовано 836 объявлений о смене владельца именно этого автомобиля. Второе и третье место, к слову, занимает тоже продукция Toyota: Land Cruiser Prado (519 экземпляров) и Corolla Fielder (486 объявлений).